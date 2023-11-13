Холанн: «Яйцами я ещё не забивал»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал свой второй гол в поединке против лондонского «Челси».

«Яйцами я еще не забивал. Это важная веха в карьере», - передает слова норвежского бомбардира NRK.

Поединок состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился результативной ничьей со счетом 4:4. В активе Эрлинга два гола и результативная передача.

После 12 туров Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает первое место в таблице. «Пенсионеры» с 16 баллами находятся лишь на десятой позиции.

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