Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган назвал абсурдным пенальти на Холанне в матче «Челси» - «Манчестер Сити»

13 Ноября 2023 • 08:50 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на момент с пенальти во вчерашнем матче Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 4:4.

«Очередной день и еще одна неудача VAR. Холанн повел себя как гиперактивный осьминог, но смог заработать 11-метровый. Абсурд», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

После 12 туров «Манчестер Сити» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» с 16 баллами занимает лишь десятое место.

«Мне не нужен Роналду»: Морган продолжает травить тен Хага

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Пирс Морган Эрлинг Холанн ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
08:50 · Англия. Премьер-лига
Морган назвал абсурдным пенальти на Холанне в матче «Челси» - «Манчестер Сити»
03:48 · Англия. Премьер-лига
​Марку Силва: «Второй тайм был хорош, первый - нет»
02:52 · Англия. Премьер-лига
​Арестованы похитители родителей Луиса Диаса
12 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда»: «Считаю, что мы провели хороший матч»
23:30 · Англия. Премьер-лига
​Коул Палмер: «Было непривычно сыграть против бывшего клуба»
23:15 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не пожал руку Гвардиоле – испанец высказался об этом
23:13 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг: «Мы показали свой характер»
23:08 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Гвардиолы впервые сыграл 4:4
22:57 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Не лучший наш матч»
22:52 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Честный результат»
22:50 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Мы сыграли вничью с лучшей командой в мире – есть чем гордиться»
22:35 · Англия. Премьер-лига
​С раннего утра до позднего вечера: Тен Хаг очень много работает слухи
22:35 · Англия. Премьер-лига
​Матч «Челси» с «Манчестер Сити» стал пятым в истории АПЛ, закончившимся со счетом 4:4 3
22:20 · Англия. Премьер-лига
​Жота: «Команда ещё притирается»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Всё изменило удаление»
Все новости
Рекомендуем