Морган назвал абсурдным пенальти на Холанне в матче «Челси» - «Манчестер Сити»

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на момент с пенальти во вчерашнем матче Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 4:4.

«Очередной день и еще одна неудача VAR. Холанн повел себя как гиперактивный осьминог, но смог заработать 11-метровый. Абсурд», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

После 12 туров «Манчестер Сити» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» с 16 баллами занимает лишь десятое место.

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