​Марку Силва: «Второй тайм был хорош, первый - нет»

В двенадцатом туре английского чемпионата «Фулхэм» проиграл в гостях «Астон Вилле», и португальский наставник «дачников» Марку Силва недоволен тем, как его команда сыграла в первом тайме.

- Во втором тайме мы сыграли должным образом, показав свои качества. А в первом - нет. Некоторые детали, которые не назовешь невезением. Еще один автогол. В случае со вторым голом два наших игрока боролись за мяч. Такого не должно быть. Еще и в эпизоде с третьим голом очень легко отдали мяч, - цитирует слова Марку Силвы BBC Sport.

В следующем туре Премьер-лиги «Фулхэм» примет «Вулверхэмптон».