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​Арестованы похитители родителей Луиса Диаса

13 Ноября 2023 • 02:52 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Брентфорд

Колумбийская полиция объявила о том, что арестовала предполагаемых похитителей родителей футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса. Речь идет о четверых нарушителях закона. Как оказалось, первоначальная информация о том, что к похищению причастен «Фронт Национального освобождения», оказалась ложной. Арестованные являются представителями группировки Los Primos, это уточняется в пресс-релизе полиции:

- Мы готовы подтвердить арест четверых преступников, причастных к похищению Луиса Мануэля Диаса. Совместные усилия колумбийской полиции и властей Великобритании позволили осуществить ликвидацию преступной группировки Los Primos, - цитирует пресс-релиз итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас

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