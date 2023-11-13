​Арестованы похитители родителей Луиса Диаса

Колумбийская полиция объявила о том, что арестовала предполагаемых похитителей родителей футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса. Речь идет о четверых нарушителях закона. Как оказалось, первоначальная информация о том, что к похищению причастен «Фронт Национального освобождения», оказалась ложной. Арестованные являются представителями группировки Los Primos, это уточняется в пресс-релизе полиции:

- Мы готовы подтвердить арест четверых преступников, причастных к похищению Луиса Мануэля Диаса. Совместные усилия колумбийской полиции и властей Великобритании позволили осуществить ликвидацию преступной группировки Los Primos, - цитирует пресс-релиз итальянское новостное агентство ITASportPress.