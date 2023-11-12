​Тренер «Брентфорда»: «Считаю, что мы провели хороший матч»

В двенадцатом туре английского чемпионата крупное поражение потерпел «Брентфорд» - команда пропустила три безответных мяча от «Ливерпуля». Наставник «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал итоги игры, он считает, что его подопечные смотрелись вполне достойно.

- Я считаю, что мы провели хороший матч, во всяком случае, соответствовали нашим стандартам. Мне понравилась команда. Мы действовали смело, мы высоко встречали соперника, мы создавали шансы, и, я считаю, мы должны были получить что-то в этой игре. Но это «Энфилд». Это «Ливерпуль». Это Мохамед Салах, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.