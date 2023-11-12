​Коул Палмер: «Было непривычно сыграть против бывшего клуба»

В матче двенадцатого тура английского чемпионата «Челси» сыграл с «Манчестер Сити», матч закончился вничью - 4:4. Для Коула Палмера это был первый матч против бывшего клуба, ведь до этого он много лет выступал за «Манчестер Сити». Он прокомментировал свои чувства.

- Очень странное чувство - впервые в карьере сыграть против «Манчестер Сити». Я очень уважаю клуб, в котором провел пятнадцать лет своей карьеры. Жаль, что мы не выиграли, но таков футбол, - цитирует слова Палмера BBC Sport.

В следующем своем матче в рамках английского чемпионата «Челси» сыграет против «Ньюкасла».