​Почеттино не пожал руку Гвардиоле – испанец высказался об этом

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после финального свистка в матче с «Манчестер Сити» не пожал руку Хосепу Гвардиоле. Аргентинец проигнорировал испанца и выбежал на поле, чтобы эмоционально пообщаться с судьями. Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Нет проблем. Это не проблема. Я не хочу говорить ни слова об этом, всё в порядке. Эмоции иногда и меня захлёстывают. Это нормально», - слова Гвардиолы приводит в социальных сетях журналист Саймон Байковски.

Напомним, что «Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 4:4. «Горожане» остались на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.