Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стерлинг: «Мы показали свой характер»

12 Ноября 2023 • 23:13 Комментировать
Челси
4:4
Манчестер Сити

В матче двенадцатого тура английского чемпионата «Челси» сыграл с «Манчестер Сити», матч закончился вничью - 4:4. События игры прокомментировал нападающий лондонского клуба и английской сборной Рахим Стерлинг. Он стал автором одного из голов в прошедшем, богатом на мячи поединке.

- Мы сыграли против одного из лучших клубов в мире. Мы сыграли с уверенностью в себя, показали свой характер, что было важно против такого клуба, как «Манчестер Сити», - цитирует слова Стерлинга BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Челси» предстоит сразиться с «Ньюкаслом», это случится 25 ноября.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг ещё теги

Новости по матчу

12 Ноября
23:30
​Коул Палмер: «Было непривычно сыграть против бывшего клуба»
23:15
​Почеттино не пожал руку Гвардиоле – испанец высказался об этом
23:08
​Клуб Гвардиолы впервые сыграл 4:4
22:57
Родри: «Не лучший наш матч»
22:52
​Гвардиола: «Честный результат»
22:50
​Почеттино: «Мы сыграли вничью с лучшей командой в мире – есть чем гордиться»
22:35
​Матч «Челси» с «Манчестер Сити» стал пятым в истории АПЛ, закончившимся со счетом 4:4 2
21:35
«Челси» устроил яркую перестрелку с «Манчестер Сити», тормознув и этого лидера АПЛ 3
20:46
​Тьяго Силва – четвёртый игрок в истории АПЛ, забивший в возрасте 39+
19:00
«Челси» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 1
18:31
«Челси» и «Манчестер Сити» озвучили составы на очную битву
17:45
Теория: «Манчестер Сити» может обыграть «Челси» с минимальным счётом
17:02
Гвардиола: «Грилиш — один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал»
16:04
Игрок «Челси» Энцо Фернандес рассказал об общении с нападающим «Манчестер Сити» Альваресом
03:36
Почеттино рассказал, как можно остановить Холанна
03:26
Хулиан Альварес: «Я многому научился в «Манчестер Сити»
02:28
Челси - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:07
Гвардиола: «Палмер сказал, что не хочет играть в «Манчестер Сити»
01:49
Гвардиола: «Если честно, меня вообще не волнуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси»
01:30
«Челси» мог подписать Доку вместо Палмера
11 Ноября
23:27
Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч АПЛ — 12 ноября 2023
22:19
«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ
20:27
​Почеттино не будет влиять на трансферы «Челси» в январе
19:46
​Лебёф: «Я не думаю, что у «Челси» есть шансы финишировать в топ-4»
16:07
Клиент PARI поставил 800 000 рублей на матч «Челси» с «Манчестер Сити»
14:38
Киоун: «У «Челси» формируется хорошая команда под руководством Почеттино»
14:22
Москардо: «Челси» действительно интересовался мной летом»
13:02
Оби Микель: «Советую Осимхену перейти в «Челси»
12:06
«Челси» продолжает верить в Джексона
11:18
В «Баварии» исключили вариант с трансфером Чалобы в январе
10:35
«Реал» следующим летом может заплатить за Холанна около 200 миллионов евро
01:55
Почеттино рассказал, на кого из звёздных игроков похож Палмер
01:04
Почеттино: «Палмер – ключевая фигура в проекте «Челси»
10 Ноября
23:07
Невилл считает, что «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси» 1
21:47
Почеттино: «Джексон будет забивать больше, когда перестанет нервничать»
21:35
​Челси – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 12 ноября 2023
17:53
​Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне
17:08
Почеттино — о «Манчестер Сити»: «У них лучшая команда в Европе, но мы хотим заработать три очка»
16:42
Почеттино рассказал о состоянии Лавия
09 Ноября
17:32
Стало известно, когда Нкунку может впервые выйти в старте «Челси»
15:10
Стерлинга могут дисквалифицировать за инцидент в матче с «Тоттенхэмом» 2
14:28
«Ювентус» провёл переговоры с агентом Филлипса и руководством «Манчестер Сити»
13:28
Палмер — о матче с «Манчестер Сити»: «Это ещё одна большая игра против великой команды»
08 Ноября
22:37
Дисаси – о переходе в «Челси»: «Я хотел в большой клуб» 1
21:33
Оби Микель: «Терри всегда объединял команду, когда в раздевалке «Челси» были проблемы» 1
20:47
Аканджи: Если «Манчестер Сити» снова не оформит требл, для нас это будет разочарованием 1
16:40
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 2
15:58
Палмер: «В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день»
15:13
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
14:14
Палмер – о победе над «Тоттенхэма»: «Мы взяли очень важные три очка» 2
07 Ноября
13:23
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»
12:00
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:17
Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет» 1
10:57
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
10:50
Почеттино: «Колвилл потерял концентрацию после жёлтой карточки, поэтому мы заменили его»
10:42
«Челси» нашёл защитника, которым хочет заменить Тьяго Силву
06 Ноября
11:21
Родри: «С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого в команде давно не было»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
3
1
1.60 4.40 5.80
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
2
1.83 3.85 4.50
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
3
0
1.47 5.00 6.80
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
1
1.30 5.80 12.00
Видео
Окончен
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
4
4
3.85 3.60 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
12 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда»: «Считаю, что мы провели хороший матч»
23:30 · Англия. Премьер-лига
​Коул Палмер: «Было непривычно сыграть против бывшего клуба»
23:15 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не пожал руку Гвардиоле – испанец высказался об этом
23:13 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг: «Мы показали свой характер»
23:08 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Гвардиолы впервые сыграл 4:4
22:57 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Не лучший наш матч»
22:52 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Честный результат»
22:50 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Мы сыграли вничью с лучшей командой в мире – есть чем гордиться»
22:35 · Англия. Премьер-лига
​С раннего утра до позднего вечера: Тен Хаг очень много работает слухи
22:35 · Англия. Премьер-лига
​Матч «Челси» с «Манчестер Сити» стал пятым в истории АПЛ, закончившимся со счетом 4:4 2
22:20 · Англия. Премьер-лига
​Жота: «Команда ещё притирается»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Всё изменило удаление»
21:59 · Англия. Премьер-лига
​Стив Купер: «Я разочарован»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о победе над «Брентфордом»: Я очень доволен
21:53 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Захватывающий матч»
Все новости
Рекомендуем