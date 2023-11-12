​Стерлинг: «Мы показали свой характер»

В матче двенадцатого тура английского чемпионата «Челси» сыграл с «Манчестер Сити», матч закончился вничью - 4:4. События игры прокомментировал нападающий лондонского клуба и английской сборной Рахим Стерлинг. Он стал автором одного из голов в прошедшем, богатом на мячи поединке.

- Мы сыграли против одного из лучших клубов в мире. Мы сыграли с уверенностью в себя, показали свой характер, что было важно против такого клуба, как «Манчестер Сити», - цитирует слова Стерлинга BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Челси» предстоит сразиться с «Ньюкаслом», это случится 25 ноября.