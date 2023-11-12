​Клуб Гвардиолы впервые сыграл 4:4

В матче двенадцатого тура английского чемпионата «Челси» сыграл с «Манчестер Сити», матч закончился вничью - 4:4.

Как оказалось, для каталонского наставника Хосепа Гвардиолы это был первый матч в его карьере, насчитывающей на данный момент 882 встречи в качестве главного тренера, с учетом всех турниров, закончившийся с таким счетом. Ранее ни каталонская «Барселона», ни мюнхенская «Бавария», предыдущие клубы, которыми руководил Гвардиола, не играли с таким счетом с соперниками.

В следующем, тринадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сразится с «Ливерпулем».