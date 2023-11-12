Родри: «Не лучший наш матч»

В матче двенадцатого тура английского чемпионата «Челси» сыграл с «Манчестер Сити», матч закончился вничью - 4:4. Нападающий «Манчестер Сити» Родри прокомментировал итоги встречи, он заявил, что это был не лучший матч для чемпионов Англии.

- Я чуть выдохся, такие матчи не очень просты. На этом поле всегда непросто выступать. У «Челси» хорошие игроки, команда растет, а мы, наоборот, сыграли не лучший свой матч сегодня. Мы не должны пропускать четыре мяча за матч - это само по себе ненормально, - цитирует слова Родри BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».