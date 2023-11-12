​Гвардиола: «Честный результат»

В матче двенадцатого тура английского чемпионата «Челси» сыграл с «Манчестер Сити», матч закончился вничью - 4:4. Каталонский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих впечатлениях после этой насыщенной событиями игры.

- Это был насыщенны матч, уровня Премьер-лиги, в котором обе команде стремились к победе. Я и не ожидал от «Челси» иного, это невероятная команда. Думаю, что это честный результат. На той неделе мы квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов и теперь можем чуть отдохнуть в связи с паузой для сборных, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».