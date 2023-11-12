Воскресный матч Премьер-лиги Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» получился ярким и завершился со счётом 4:4. После игры несколько слов сказал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Мы сыграли вничью с лучшей командой в мире. Есть чем гордиться. Конечно, мы можем стать лучше, но это процесс, когда вы хотите создать проект. Такой опыт улучшит нашу команду», - слова Почеттино приводит в социальных сетях журналист Бен Джейкобс.

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт 25 ноября – против «Ньюкасла» на выезде.