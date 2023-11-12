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​С раннего утра до позднего вечера: Тен Хаг очень много работает слухи

12 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг много работает, стараясь улучшить игру и результаты своей команды. Как сообщает The Sun, ссылаясь на некий источник, тен Хаг обычно очень рано, в районе семи часов утра, прибывает на базу и очень поздно, в районе восьми часов вечера, покидает её.

«Никто не может обвинять тен Хага в отсутствии усилий. Он приходит рано и уходит очень поздно. Иногда он приходит так рано, что застаёт врасплох сотрудников службы охраны и работников кухни», - сообщил источник.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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