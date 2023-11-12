Украшением двенадцатого тура английского чемпионата стал поединок лондонского «Челси» и «Манчестер Сити», который закончился со счетом 4:4. Это был всего лишь пятый матч в истории английской Премьер-лиги, в котором команды забили друг другу по четыре мяча.

Первым был «Эвертон» - «Лидс» в октябре 1999 года, затем была игра «Чарльтона» и «Вест Хэма» в ноябре 2001 года, матч «Тоттенхэма» с «Редингом» в декабре 2007 года, и, наконец, легендарный матч «Ливерпуля» с лондонским «Арсеналом» в апреле 2009 года, в котором четыре мяча забил российский нападающий «ваши ожидания - ваши проблемы» Андрей Аршавин.