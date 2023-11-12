​Жота: «Команда ещё притирается»

В двенадцатом туре английского чемпионата крупную победу одержал «Ливерпуль» - команда немецкого специалиста Юргена Клоппа переиграла «Брентфорд», а один из голов забил португалец Диогу Жота. После игры португальский футболист прокомментировал итоги встречи.

- Мы одержали убедительную победу, но она далась нам непросто. Хорошо, что не пропустили. Первый гол потребовал дополнительных просмотров VAR, но его все-таки засчитали, потом стало проще. Мы все пока еще притираемся друг к другу, в команде новые игроки, но дело идет, - цитирует слова Жоты BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».