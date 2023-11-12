Де Дзерби: «Всё изменило удаление»

В двенадцатом туре английского чемпионата «Брайтон» сыграл с «Шеффилд Юнайтед», но, оставшись вдесятером, не сумел добиться победы. Итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби прокомментировал итоги матча.

- До удаления это был один матч, а после удаления - совсем другой. В первой части мы вели 1:0 и могли забить больше, во второй части нам пришлось уступать территорию. В результате мы потеряли четыре очка - два с «Фулхэмом» и два сейчас, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем матче чемпионата «Брайтон» сыграет с «Ноттингем Форест», это случится двадцать шестого ноября.