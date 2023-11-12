​Стив Купер: «Я разочарован»

В двенадцатом туре английского чемпионата победу одержал лондонский «Вест Хэм» - «молотобойцы» обыграли «Ноттингем Форест». Стив Купер, наставник «Ноттингема», прокомментировал итоги неудачного матча. Он признался, что разочарован.

- Я разочарован, очень разочарован. Мы могли легко победить, но не получили даже хотя бы ничью. Мы сами отдали победу. 50 матчей у руля «Ноттингем Форест»? В свете такого поражения это ничего не значит, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ноттингем Форест» сыграет в домашнем матче «Брайтон», это случится 25 ноября.