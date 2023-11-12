Клопп — о победе над «Брентфордом»: Я очень доволен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Брентфордом» (3:0) в матче 12-го тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команде нужно было сделать выводы после поражения от французской «Тулузы» (2:3) в матче группового этапа Лиги Европы, и он очень доволен игрой.

«Контроль моментов с нашей стороны в матче был совершенно исключительным. Мы держали мяч внизу, играли в футбол, были очень опасны и забили замечательные голы», - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Манчестер Сити» всего один балл.