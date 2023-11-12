​Мойес: «Захватывающий матч»

В двенадцатом туре английского чемпионата победу одержал лондонский «Вест Хэм» - «молотобойцы» забили «лесников», но не топорами, а понятное дело, голами. Шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Моес признался, что матч держал его в напряжении от начала до конца игры.

- Матч был захватывающим от начала до конца, до финального свистка. Было много хорошего, как обычно в АЛ, было и чуть нехорошего. Мы добились победы. Мы выиграли у «Олимпиакоса» в четверг и выиграли сейчас снова, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Бернли».