«Челси» устроил яркую перестрелку с «Манчестер Сити», тормознув и этого лидера АПЛ

«Манчестер Сити» и «Челси» схлестнулись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 12-го тура АПЛ состоялся 12 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Главный матч английского уик-энда закрывал 12-й тур. «Манчестер Сити» отправился в гости к «Челси», на прошлой неделе снявшему лидерский скальп. «Синие» в суперсобытийном матче разгромили «Тоттенхэм» (4:1) и так сильно подкосили «шпор», что те проиграли и вчера. Теперь команде Маурисио Почеттино вновь предстояло сыграть против лидера АПЛ, которым после поражения «шпор» стал «Манчестер Сити».

И «Челси» вновь показал, что именно против грандов он умеет бороться. Хотя начиналось всё довольно ожидаемо. Двадцать минут разведки с контролем мяча от «Манчестер Сити», и пенальти не излёте дебютного отрезка. Бернарду Силва слева закрутил в штрафную площадь, летел замыкать Холанн, но придержал его за футболку Кукурелья. Эрлинг упал, арбитр назначил пенальти, сам же пострадавший его реализовал. Холанн подождал прыжка голкипера в угол и покатил практически по центру – 0:1.

Но тут случился ренессанс «Челси». Рис Джеймс со стандарта пробил в самый угол – Эдерсон потащил, переведя мяч на угловой удар. Конор Галлахер как раз с этого корнера подал на Тьяго Силву, которого почему-то не держали. Бразилец аккуратно пробил под штангу – 1:1. А тут ещё и Гвардиол наступил на мяч, не смог прервать обостряющий пас Палмера по правому краю и создал «глубину». Теперь прострелу Джеймса на Стерлинга ничего не помешало стать голом, Рахим пробил уже в пустой угол – 2:1.

Ну а «Манчестер Сити» тоже включился, «горожане» на перерыв проигрывающими уходить не собирались. И не ушли. Хулиан Альварес разыграл угловой с Бернарду Силвой, португалец мягко набросил на линию вратарской, откуда точно пробил Мануэль Аканджи – 2:2. Семь минут команды переиграли в первом тайме, но сил осталось много. Только они вернулись после перерыва, как случился пятый гол в матче.

Опять в атаке поучаствовал Альварес, откликнувшийся на острую передачу Фодена и простреливший справа. Санчес в прыжке мяча коснулся, но Холанн всё равно отметился голевым ударом, занеся с метра. Долго судьи смотрели повтор – всё чисто, гол засчитан. Но и на это у «Челси» ответ нашёлся. Кайседо забрал мяч метрах в 30 ворот и сыграл левее на Галлахера. Конор пробил плотно по центру, а Эдерсон отбил мяч перед собой. Набежавший Джексон добавил с близкой дистанции – 3:3.

И моменты на этом не закончились. Команды продолжили обмен ударами, а лучший шанс на четвёртый гол загубил Гюсто. Стерлинг справа перехватил пас Родри, продвинулся вперёд, вытянул на себя двоих и катнул правее. Мало пробил с угла штрафной площади, взяв выше. За это хозяев наказал Родри. Холанн, Ковачич по очереди расстреливали ворота, но голевым стал удар испанца, которому ещё помог рикошет от Тьяго Силвы – 3:4.

Однако развязка ожидала нас в компенсированное время. Броя ворвался в штрафную площадь, на замахе поймал Диаша, буквально повалившего албанца – пенальти. К мячу подошёл воспитанник «Манчестер Сити» Коул Палмер и точно пробил, на пятой компенсированной минуте установив окончательный счёт – 4:4. Новому лидеру АПЛ «Челси» тоже не проиграл, матчи с большими командами у «синих» получаются явно лучше.