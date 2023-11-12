​Тьяго Силва – четвёртый игрок в истории АПЛ, забивший в возрасте 39+

В воскресенье «Челси» и «Манчестер Сити» проводят матч чемпионата Англии, и в первом тайме команды забили друг другу по два гола (2:2). Один из голов в составе «пенсионеров» записал на свой счёт защитник Тьяго Силва.

Как сообщает Opta, Тьяго Силва стал лишь четвёртым игроком, который забил в Премьер-лиге в возрасте 39 лет или старше. Бразилец пополнил список, в котором находятся Тедди Шерингем, Дин Виндасс и Райан Гиггз.

Тьяго Силва свой 39-й день рождения отпраздновал в сентябре.

Важно отметить, что Английская премьер-лиге была создана в 1992 году.