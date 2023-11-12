​Гросс: «Должны были убивать игру»

Резво выступающий в последние годы «Брайтон» не смог обыграть в двенадцатом туре английского чемпионата «Шеффилд Юнайтед». Полузащитник «чаек» Паскаль Гросс прокомментировал итоги прошедшего матча. Он считает, что его команда совершила ошибку, не став «убивать» матч после того, как повела в счете. Для этого требовалось забить еще один мяч.

- Мы просто потеряли два очка сегодня, игру надо было убивать, у нас были все возможности забить второй гол. Мы остались вдесятером и потом легко пропустили гол, все закончилось, - цитирует слова Гросса BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Ноттингем Форест».