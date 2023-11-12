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​Бен Ми: «Свои шансы надо использовать»

12 Ноября 2023 • 19:48 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Брентфорд

В двенадцатом туре чемпионата Англии «Брентфорд» крупно проиграл в гостевом матче «Ливерпулю», пропустив три безответных мяча. Защитник «Брентфорда» Бен Ми сокрушается, что нападающие его команды не использовали свои голевые шансы.

- Обидно пропустить целых три гола. Думаю, что большую часть матча мы были в игре. Создавали шансы в первом тайме. Но их надо еще и использовать. На «Энфилде» транжирить возможности - непростительная роскошь, - цитирует слова оборонца BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Брентфорд» примет в домашних стенах лондонский «Арсенал».


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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Бен Ми

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