​Тренер «Шеффилда»: «Можно быть довольными очком»

В двенадцатом туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» смог разжиться очком против «Брайтона» - «лезвия» оказались неперевариваемой пищей для «чаек», застряв у тех где-то в горле. Наставник «Шеффилда» Пол Хекингботтон доволен итогом игры против клуба, участвующего в еврокубках.

- Мы должны быть довольны очком, заработанным против сильной команды. Но разочарованы пропущенным голом. Нам надо качественнее работать с мячом, особенно когда мы отбираем его у соперника. Второй тайм, читаю, провели очень хорошо, - цитирует слова Хекингботтома BBC Sport.