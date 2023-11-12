​«Астон Вилла» одержала тринадцатую победу кряду дома - такого не было с 1983 года

В матче двенадцатого тура английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» со счетом 3:1. Для команды испанского специалиста Унаи Эмери это была тринадцатая победа кряду в домашних стенах - с учетом прошлого сезона также, разумеется.

Такой продолжительной серии для «Астон Виллы» не было с 1983 года, тогда еще не было Премьер-лиги, а высшая лига английского футбола называлась «Первый дивизион». В следующем, тринадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилле» придется сыграть в гостях, да еще и с лондонским «Тоттенхэмом». Это случится двадцать шестого ноября.