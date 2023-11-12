​Почеттино верит в перспективы Джексона

Наставник лондонского «Челси» Мурисио Почеттино уверен в том, что нападающий его команды Николас Джексон будет прогрессировать и является ценным активом для команды.

- Прогресс - это постоянный процесс. Я не изменил своего мнения о нем. Он забил три гола, но могло быть и шесть. Никогда не бывает много голов. Со временем, он будет забивать еще больше. Понедельник поможет ему стать менее взволнованным, подходить к играм в другой манере, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.

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