«Астон Вилла» легко разобралась с «Фулхэмом»

Ведущая борьбу за еврокубки «Астон Вилла» в воскресенье принимала «Фулхэм». Уже в дебюте Тимоти Кастань сфолил на пенальти, но ВАР отменил 11-метровый для бирмингемцев. На экваторе первой половины мяч от Энтони Робинсона срикошетил в ворота - 1:0. Под перерыв еще одна голевая атака хозяев получила завершение от Джона Макгинна. На 64-й минуте «вилланы» разыграли еще одну хорошую атаку с голевым ударом Олли Уоткинса - 3:0. На 70-й минуте Рауль Хименес отыграл один мяч.
Бирмингемцы уверенно идут на пятом месте, «дачники» - 16-е.
Протокол игры
|(1:0) Робинсон Энтони27'
|(2:0) Макгинн Джон42'
|(3:0) Уоткинс Олли64'
|70'Хименес Рауль (3:1)
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Угелумба Кэлвин•Рим Тим•Робинсон Энтони• 65'Айуоби Алекс 74'82' (Рид Харрисон (82') • 90'Пальинья Жоау• 52'Рид Бобби46' (Уилсон Гарри (46') •Перейра Андреас74' (Винисиус Карлос (74') • 90'Виллиан Боргес82' (Траоре Адама (82') •Хименес Рауль74' (Кэрни Том (74')
Запасные: Родак Марек•Балло-Туре Фоде•Тете Кенни•Лукич Саша
12 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Бан пользователя