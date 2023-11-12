«Астон Вилла» легко разобралась с «Фулхэмом»

Ведущая борьбу за еврокубки «Астон Вилла» в воскресенье принимала «Фулхэм». Уже в дебюте Тимоти Кастань сфолил на пенальти, но ВАР отменил 11-метровый для бирмингемцев. На экваторе первой половины мяч от Энтони Робинсона срикошетил в ворота - 1:0. Под перерыв еще одна голевая атака хозяев получила завершение от Джона Макгинна. На 64-й минуте «вилланы» разыграли еще одну хорошую атаку с голевым ударом Олли Уоткинса - 3:0. На 70-й минуте Рауль Хименес отыграл один мяч.

Бирмингемцы уверенно идут на пятом месте, «дачники» - 16-е.