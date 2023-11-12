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«Астон Вилла» легко разобралась с «Фулхэмом»

12 Ноября 2023 • 19:01 Комментировать
Астон Вилла
3:1
Фулхэм

Ведущая борьбу за еврокубки «Астон Вилла» в воскресенье принимала «Фулхэм». Уже в дебюте Тимоти Кастань сфолил на пенальти, но ВАР отменил 11-метровый для бирмингемцев. На экваторе первой половины мяч от Энтони Робинсона срикошетил в ворота - 1:0. Под перерыв еще одна голевая атака хозяев получила завершение от Джона Макгинна. На 64-й минуте «вилланы» разыграли еще одну хорошую атаку с голевым ударом Олли Уоткинса - 3:0. На 70-й минуте Рауль Хименес отыграл один мяч.

Бирмингемцы уверенно идут на пятом месте, «дачники» - 16-е.

Протокол игры  
Астон Вилла3:1Фулхэм
(1:0) Робинсон Энтони27'  
(2:0) Макгинн Джон42'  
(3:0) Уоткинс Олли64'  
  70'Хименес Рауль (3:1)
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса Эзри  83'Торрес Пау IIДинь ЛюкаМакгинн ДжонКамара Бубакар IСоарес ДугласТилеманс ЮриДиаби Мусса 63' (Бэйли Леон ( 63') Уоткинс Олли  66'
Запасные: Ленгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумМорено АлексДзаньоло НиколоДендонкер ЛеандерДуран ДжонТраоре Бертран
Лено БерндКастань ТимотиУгелумба КэлвинРим ТимРобинсон Энтони  65'Айуоби Алекс  74' 82' (Рид Харрисон ( 82'  90') Пальинья Жоау  52'Рид Бобби 46' (Уилсон Гарри ( 46') Перейра Андреас 74' (Винисиус Карлос ( 74'  90') Виллиан Боргес 82' (Траоре Адама ( 82') Хименес Рауль 74' (Кэрни Том ( 74')
Запасные: Родак МарекБалло-Туре ФодеТете КенниЛукич Саша
12 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Астон Вилла

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