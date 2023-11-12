«Вест Хэм» сломил сопротивление «Ноттингем Форест» в «качельном» матче

Проигравший три матча подряд «Вест Хэм» в воскресенье принимал соседей по таблице из «Ноттингем Форест». Лукас Пакета открыл счет уже на третьей минуте, сыграв на добивании. Перед перерывом гости провели хорошую атаку, Морган Гиббс-Уайт не смог огорчить голкипера, но Тайво Авонийи сработал на добивании - 1:1. Энтони Эланга вывел гостей вперед на 63-й минуте, а Джаррод Боуэн ударом головой быстро восстановил паритет. Томаш Соучек стрельнул в перекладину. И все же перед финальным свистком Соучек добился своего и головой забил решающий гол - 3:2.
«Молотобойцы» взмыли на девятую строчку в таблице, «лесники» - 15-е.
Протокол игры
|(1:0) Пакета Лукас3'
|44'Авонийи Тайво (1:1)
|63'Эланга Энтони (1:2)
|(2:2) Боуэн Джаррод65'
|(3:2) Соучек Томаш88'
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир• 22'Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Альварес Эдсон79' (Антонио Майкл (79') •Уорд-Праус Джеймс•Кудус Мохаммед 60'90' (Огбонна Анджело (90') •Соучек Томаш•Пакета Лукас•Боуэн Джаррод
Влаходимос Одиссеас•Эйна Ола76' (Орье Серж (76') •Ньякат Мусса• 54'Мурильо Джейсон76' (Боли Вийи (76') •Тоффоло Харри•Сангаре Ибрахим90' (Ориги Дивок (90') •Мангаля Орель•Домингес Николас46' (Данило Ларанжера (46') •Гиббс-Уайт Морган•Авонийи Тайво76' (Вуд Крис (76') •Эланга Энтони 64'
Запасные: Йейтс Райан•Куяте Шейху•Тёрнер Мэтт•Уильямс Неко
12 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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