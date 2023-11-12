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«Вест Хэм» сломил сопротивление «Ноттингем Форест» в «качельном» матче

12 Ноября 2023 • 19:00 Комментировать
Вест Хэм
3:2
Ноттингем Форест

Проигравший три матча подряд «Вест Хэм» в воскресенье принимал соседей по таблице из «Ноттингем Форест». Лукас Пакета открыл счет уже на третьей минуте, сыграв на добивании. Перед перерывом гости провели хорошую атаку, Морган Гиббс-Уайт не смог огорчить голкипера, но Тайво Авонийи сработал на добивании - 1:1. Энтони Эланга вывел гостей вперед на 63-й минуте, а Джаррод Боуэн ударом головой быстро восстановил паритет. Томаш Соучек стрельнул в перекладину. И все же перед финальным свистком Соучек добился своего и головой забил решающий гол - 3:2.

«Молотобойцы» взмыли на девятую строчку в таблице, «лесники» - 15-е.

Протокол игры  
Вест Хэм3:2Ноттингем Форест
(1:0) Пакета Лукас3'  
  44'Авонийи Тайво (1:1)
  63'Эланга Энтони (1:2)
(2:2) Боуэн Джаррод65'  
(3:2) Соучек Томаш88'  
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир  22'Зума КуртАгер НаифЭмерсон ПалмиериАльварес Эдсон 79' (Антонио Майкл ( 79') Уорд-Праус ДжеймсКудус Мохаммед  60' 90' (Огбонна Анджело ( 90') Соучек ТомашПакета ЛукасБоуэн Джаррод
Запасные: Керер ТилоИнгс ДэнниФабьянски ЛукашМавропанос КонстантиносБенрахма СаидКрессуэлл АаронФорнальс Пабло
Влаходимос ОдиссеасЭйна Ола 76' (Орье Серж ( 76') Ньякат Мусса  54'Мурильо Джейсон 76' (Боли Вийи ( 76') Тоффоло ХарриСангаре Ибрахим 90' (Ориги Дивок ( 90') Мангаля ОрельДомингес Николас 46' (Данило Ларанжера ( 46') Гиббс-Уайт МорганАвонийи Тайво 76' (Вуд Крис ( 76') Эланга Энтони  64'
Запасные: Йейтс РайанКуяте ШейхуТёрнер МэттУильямс Неко
12 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Ноттингем Форест

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