«Вест Хэм» сломил сопротивление «Ноттингем Форест» в «качельном» матче

Проигравший три матча подряд «Вест Хэм» в воскресенье принимал соседей по таблице из «Ноттингем Форест». Лукас Пакета открыл счет уже на третьей минуте, сыграв на добивании. Перед перерывом гости провели хорошую атаку, Морган Гиббс-Уайт не смог огорчить голкипера, но Тайво Авонийи сработал на добивании - 1:1. Энтони Эланга вывел гостей вперед на 63-й минуте, а Джаррод Боуэн ударом головой быстро восстановил паритет. Томаш Соучек стрельнул в перекладину. И все же перед финальным свистком Соучек добился своего и головой забил решающий гол - 3:2.

«Молотобойцы» взмыли на девятую строчку в таблице, «лесники» - 15-е.