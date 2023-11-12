Дубль Салаха и закрепление от Жоты: «Ливерпуль» обнулил победную серию «Брентфорда»

В двенадцатом туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с середняком «Брентфордом».

В предыдущем туре команда Юргена Клоппа недобрала очков в матче против аутсайдера. Более того, «Лутон Таун» находился на грани победы над «Ливерпулем», однако «красные» всё же были спасены от поражения в компенсированное время Луисом Диасом. После этого мерсисайдцы взяли и проиграли в гостях «Тулузе» в Лиге Европы. Понятно, что потенциальная третья подряд осечка никак не могла бы приветствоваться ливерпульцами.

А вот «Брентфорд» подходил к отчётному матчу с тремя подряд победами в рамках Премьер-лиги. После октябрьской паузы на сборные от «пчёл» пострадали по порядку «Бёрнли», «Челси», «Вест Хэм». До той паузы «Брентфорд» был в полушаге от победы «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» тогда отхватили волевую викторию себе в добавленное время. В общем ситуативно непростой соперник достался «Ливерпулю» перед уже ноябрьским перерывом на сборные.

Хозяева ожидаемо заиграли с инициативой, но на шестой минуте у них в штрафной возникла некоторая неразбериха, Пиннок в итоге плохо пробил со средней дистанции. В отместку Цимикас ускакал по левому флангу и выполнил доставку в штрафную площадь. Мяч отскочил от защитника гостей и направился в ближний угол, но Флеккен не растерялся и отразил снаряд на корнер.

На шестнадцатой минуте Нуньес устроил с Салахом симпатичную атаку на правом полуфланге. Мохамед покатил разрезающий ответный пас к ближнему краю вратарской, где Дарвин попал в голкипера – угловой. На следующем десятиминутном отрезке уругваец дважды забивал голы, отменявшиеся из-за офсайдов. В первом случае «вне игры» было сантиметровое, а во втором, когда Нуньес забил через себя, – покрупнее.

Забей по истечении получаса игры Мбеумо – «Ливерпуль» оказался бы в статусе отыгрывающегося. Йенсен разрезал оборону «красных» проникающим пасом, а Брайан выскочил один на один и не пробил мяч сквозь Алиссона Бекера. На 39-й минуте сфера попала уже безо всяких «но» в те ворота, где её ждали в первую очередь. Александер-Арнольд отдал передачу к чужой штрафной на Нуньеса, тот покороче снабдил мячом Салаха, и Мо поразил левый нижний угол (1:0). При удачном для «красных» стечении обстоятельств до перерыва забил бы ещё Салах или Нуньес – а может, и тот, и другой.

В начале второго тайма состоялся ВАР-просмотр эпизода с Эндо Ватару и Норгором. Могла быть красная карточка для игрока «Ливерпуля», но в итоге не было выписано и предупреждения. Норгор как раз поучаствовал в бесполезной опасной атаке «Брентфорда» перед вторым голом «Ливерпуля». Потом Салах оформил дубль. Жота слева отдал пас вперёд Цимикасу, тот навесил в падении, спасая мяч от ухода за лицевую, а Салах замкнул головой дальний угол (2:0).

«Брентфорд» не прекратил стараться в атаке, однако вскоре принял очередной гол в свои ворота от Жоты, сделавшего закрутку под правую штангу (3:0). И после этого «пчёлы» впереди не сложили крылья. В одном моменте свои ворота самоотверженно спас ван Дейк, а в другом Алиссон парировал удар Пиннока со второго этажа. В общем, «Ливерпуль» сохранил крупный счёт и сравнялся по очкам с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (до игры «Манчестер Сити» – «Челси»).

Кирилл Иванцов