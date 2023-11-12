«Брайтон» в меньшинстве упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

В 12-м туре Премьер-лиги давно не побеждавший «Брайтон» играл против аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед». Фаворит имел ощутимый перевес, который превратил в гол уже на шестой минуте, когда комбинацию завершил Саймон Адингра. С 69-й минуты «Брайтону» пришлось задуматься об игре на удержание счета из-за удаления за грубость Махмуда Дауда. Очень быстро гости сравняли счет после автогола Адама Уэбстера.

1:1, «Брайтон» идет восьмым, соперник - предпоследним.