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«Брайтон» в меньшинстве упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

12 Ноября 2023 • 18:58 Комментировать
Брайтон
1:1
Шеффилд Юнайтед

В 12-м туре Премьер-лиги давно не побеждавший «Брайтон» играл против аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед». Фаворит имел ощутимый перевес, который превратил в гол уже на шестой минуте, когда комбинацию завершил Саймон Адингра. С 69-й минуты «Брайтону» пришлось задуматься об игре на удержание счета из-за удаления за грубость Махмуда Дауда. Очень быстро гости сравняли счет после автогола Адама Уэбстера.

1:1, «Брайтон» идет восьмым, соперник - предпоследним.

Протокол игры  
Брайтон1:1Шеффилд Юнайтед
(1:0) Саймон Адингра6'  
  74'Уэбстер Адам (1:1)
Стил ДжейсонГросс ПаскальУэбстер АдамВан Хекке Ян-ПольРоша Игор IIГилмор Билли 71' (Балеба Карлос ( 71'  77') Дауд Махмуд  69'Буонанотте Факундо  45' 46' (Митома Каору ( 46') Лаллана Адам 46' (Педро Жоао ( 46') Саймон Адингра  66'Фати Ансу 71' (Вельтман Йоел ( 71')
Запасные: Mark O'MahonyМодер ЯкубБэйкер-Боайти БенисиоВербрюгген БартХиншелвуд Джек
Фодеринхэм УэслиБэлдок ДжорджРобинсон Джек  88'Трасти ОстонБогл Джейден  45' 90' (Осула Вильям ( 90') Томас ЛюкВинисиус Соуза 52' (Осборн Бен ( 52') Норвуд ОливерМакати Джон 85' (Слимане Анис ( 85') Хамер ГуставоАрчер Камерон
Запасные: Флек ДжонЛоу МаксБрукс ЭндриТраоре БениАмиссах ДжорданЛаруси Яссер
12 ноября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Брайтон

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