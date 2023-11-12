«Брайтон» в меньшинстве упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

В 12-м туре Премьер-лиги давно не побеждавший «Брайтон» играл против аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед». Фаворит имел ощутимый перевес, который превратил в гол уже на шестой минуте, когда комбинацию завершил Саймон Адингра. С 69-й минуты «Брайтону» пришлось задуматься об игре на удержание счета из-за удаления за грубость Махмуда Дауда. Очень быстро гости сравняли счет после автогола Адама Уэбстера.
1:1, «Брайтон» идет восьмым, соперник - предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Саймон Адингра6'
|74'Уэбстер Адам (1:1)
Стил Джейсон•Гросс Паскаль•Уэбстер Адам•Ван Хекке Ян-Поль•Роша Игор II•Гилмор Билли71' (Балеба Карлос (71') • 77'Дауд Махмуд• 69'Буонанотте Факундо 45'46' (Митома Каору (46') •Лаллана Адам46' (Педро Жоао (46') •Саймон Адингра• 66'Фати Ансу71' (Вельтман Йоел (71')
Фодеринхэм Уэсли•Бэлдок Джордж•Робинсон Джек• 88'Трасти Остон•Богл Джейден 45'90' (Осула Вильям (90') •Томас Люк•Винисиус Соуза52' (Осборн Бен (52') •Норвуд Оливер•Макати Джон85' (Слимане Анис (85') •Хамер Густаво•Арчер Камерон
12 ноября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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