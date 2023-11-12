Салах оформил третий дубль в сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дважды смог отличиться в матче 12-го тура Английской премьер-лиги с «Брентфордом».

Первый мяч Салаха был забит на 39-й минуте матча, а второй — на 62-й минуте. Кроме египтянина гол на свой счет записал португалец Диогу Жота.

Этот дубль стал уже третьим для Салаха в текущем розыгрыше АПЛ. Ранее 31-летний футболист дважды забивал в матчах с «Брайтоном» (2:2) и «Эвертоном» (2:0).

В эти минуты продолжается поединок между «Ливерпулем» и «Брентфордом». За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.