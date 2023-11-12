«Челси» и «Манчестер Сити» озвучили составы на очную битву

В главном матче двенадцатого тура Английской премьер-лиги «Челси» будет принимать «Манчестер Сити».

Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино решил включить в стартовый состав таких игроков: Санчес, Джеймс, Дисаси, Тьяго Силва, Кукурелья, Энцо Фернандес, Галлахер, Кайседо, Палмер, Стерлинг, Джексон.

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим футболистам: Эдерсон, Уокер, Акаджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Альварес, Холанн.

Матч «Челси» - «Манчестер Сити» начнётся на «Стэмфорд Бридж» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.