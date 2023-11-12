Теория: «Манчестер Сити» может обыграть «Челси» с минимальным счётом

Сегодня, 12 ноября, «Челси» примет на своём поле «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги.

Для «Челси» последние матчи против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ завершаются не очень удачно. В предыдущих четырех поединках подопечные Хосепа Гвардиолы одерживали победу с минимальным счетом 1:0. Причем не так важно, где проходила игра — в Лондоне или Манчестере.

Очередная очная встреча между «Челси» и «Манчестер Сити» начнется в 19:30 по московскому времени. К этому поединку «горожане» подходят лидерами турнирной таблицы АПЛ, а «синие» располагаются на десятой позиции.

Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.