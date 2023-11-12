В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Фулхэма» Жоау Палиньи.

«Конечно, он все еще у нас на радаре. Клуб интенсивно работал над Палиньей летом. Но мы пока не можем сказать, что произойдет. Мы изучаем весь рынок», — приводит слова Фройнда Sport Bild.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.

Трудовое соглашение португальца с «Фулхэмом» рассчитано до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Палиньи составляет 55 миллионов евро.

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