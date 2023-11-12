Гвардиола: «Грилиш — один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Джеке Грилише.

«Грилиш — один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал. Его все любят. Благотворительные организации? Я видел миллион примеров того, как он заботится о детях, стариках. Он всегда останавливается, чтобы дать автограф», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне Грилиш провел 12 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

В 11 турах «Манчестер Сити» набрал 27 очков и идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ.

12 ноября команда Гвардиолы встретится на выезде с «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию игры, которая стартует в 19:30 по мск.