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Артета — о Троссаре: «Я действительно доволен им»

12 Ноября 2023 • 16:56 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вингере столичного клуба Леандро Троссаре.

Специалист отметил, что очень доволен бельгийским футболистом, у которого отличный менталитет.

«Я думаю, что каждый раз, когда я прошу сыграть его на фланге или на позиции девятки, то у него это получается хорошо, и он представляет реальную угрозу, так что я действительно доволен им», - приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в социальной сети

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Леандро Троссар ещё теги
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