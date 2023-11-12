Артета — о Троссаре: «Я действительно доволен им»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вингере столичного клуба Леандро Троссаре.

Специалист отметил, что очень доволен бельгийским футболистом, у которого отличный менталитет.

«Я думаю, что каждый раз, когда я прошу сыграть его на фланге или на позиции девятки, то у него это получается хорошо, и он представляет реальную угрозу, так что я действительно доволен им», - приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в социальной сети

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.