Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Арсенала» мало шансов подписать Дугласа Луиса в январе по двум причинам слухи

12 Ноября 2023 • 16:49 Комментировать

Слухи давно связывают «Арсенал» с полузащитником Дугласом Луисом из «Астон Виллы». Впрочем, шансы «канониров» подписать бразильского футболиста в зимнее трансферное окно являются низкими, о чём на своих страницах рассказывает Mirror.

Во-первых, «Астон Вилла» не хочет отпускать Луиса зимой, не имея в составе достойной замены. А во-вторых, «Арсенал» летом серьёзно потратился, и финансовое положение клуба не способствует ещё одному дорогостоящему трансферу.

25-летний Дуглас Луис оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 55 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла Дуглас Луис трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.60 4.40 5.80
Видео
11 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
0
1.83 3.85 4.50
Видео
11 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
0
0
1.47 5.00 6.80
Видео
11 мин
Брайтон Брайтон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
0
1.30 5.80 12.00
Видео
12.11.23 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
3.85 3.60 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
17:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш — один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Артета — о Троссаре: «Я действительно доволен им»
16:49 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» мало шансов подписать Дугласа Луиса в январе по двум причинам слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:04 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Энцо Фернандес рассказал об общении с нападающим «Манчестер Сити» Альваресом
16:02 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» озвучил состав на игру с «Брентфордом»
15:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: Не боюсь продавать игроков конкурентам
15:25 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о травме Эриксена
14:51 · Англия. Чемпионшип
​«Барселона» собирается подписать игрока из Чемпионшипа
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбрал замену де Брёйне 2
10:19 · Англия. Премьер-лига
Месси лишь четвёртый: назван лучший атакующий полузащитник мира
10:13 · Англия. Премьер-лига
Артета: «В матче с «Бёрнли» Зинченко был великолепен»
05:14 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Очень тяжёлый матч»
04:43 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Наше лучшее выступление в сезоне»
04:24 · Англия. Премьер-лига
​«Бернли» проиграл пятый матч кряду - такой серии с клубом не было с 1976 года!
Все новости
Рекомендуем