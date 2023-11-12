Слухи давно связывают «Арсенал» с полузащитником Дугласом Луисом из «Астон Виллы». Впрочем, шансы «канониров» подписать бразильского футболиста в зимнее трансферное окно являются низкими, о чём на своих страницах рассказывает Mirror.

Во-первых, «Астон Вилла» не хочет отпускать Луиса зимой, не имея в составе достойной замены. А во-вторых, «Арсенал» летом серьёзно потратился, и финансовое положение клуба не способствует ещё одному дорогостоящему трансферу.

25-летний Дуглас Луис оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 55 миллионов евро.