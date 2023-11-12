Игрок «Челси» Энцо Фернандес рассказал об общении с нападающим «Манчестер Сити» Альваресом

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес в преддверии матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» высказался о нападающем «горожан» и своём соотечественнике Хулиане Альваресе.

Напомним, ранее Фернандес и Альварес вместе выступали за «Ривер Плейт». Также оба футболиста защищают цвета национальной сборной Аргентины.

«Мы немного поговорили об игре. Мы оба знаем, что это будет хороший матч. Сразу после матча мы вместе вылетаем в Аргентину на игры сборной. Надеюсь, я поеду в национальную команду с победой», — сказал Фернандес.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 12 ноября, в Лондоне. Начало — в 19:30 по московскому времени. На сегодняшний день «горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ и опережают 10-й «Челси» на 12 очков.