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​«Ливерпуль» озвучил состав на игру с «Брентфордом»

12 Ноября 2023 • 16:02 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Брентфорд
1 1.40 X 5.30 2 7.40
1-й тайм

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Брентфорд». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Эндо, Собослаи, Гакпо, Жота, Салах, Нуньес.

Матч между «Ливерпулем» и «Брентфордом» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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ЛИВЕРПУЛЬ БРЕНТФОРД
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