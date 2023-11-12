​«Ливерпуль» озвучил состав на игру с «Брентфордом»

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Брентфорд». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Эндо, Собослаи, Гакпо, Жота, Салах, Нуньес.

Матч между «Ливерпулем» и «Брентфордом» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.