​Гвардиола: Не боюсь продавать игроков конкурентам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об уходах игроков из команды. У испанца спросили, старается ли клуб не отпускать футболистов в конкурирующие клубы.

«Никогда, никогда… Думаю, такая позиция означает, что вы маленький клуб. Большие клубы не боятся такого. Если футболист хочет перейти в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль», в чём проблема?» - слова Гвардиолы приводит в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо.

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Челси» в чемпионате Англии. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.