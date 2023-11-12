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«Манчестер Сити» выбрал замену де Брёйне

12 Ноября 2023 • 11:41 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Бразилии и лондонского «Вест Хэма» Лукас Пакета продолжает оставаться в трансферном шорт-листе «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, 26-летний бразилец пополнит ряды «горожан» в том случае, если клуб покинет бельгиец Кевин де Брёйне. У полузащитника есть предложения из чемпионата Саудовской Аравии.

«Манчестер Сити» может согласиться на продажу бельгийца, а вырученные деньги потратит на Пакета. Трансферная стоимость южноамериканца оценивается в 65 миллионов евро. Контракт Лукаса с «молотобойцами» рассчитан до конца июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Кевин де Брёйне Лукас Пакета трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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cabo verde
12 Ноября 2023 в 12:17
де брейне уникальный по своему таланту игрок
его нельзя никем из нынешних игроков заменить
можно только поставить кого то на его позицию
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