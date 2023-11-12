Месси лишь четвёртый: назван лучший атакующий полузащитник мира

Журналисты портала FourFourTwo продолжают составлять различные рейтинги. На этот раз британцы представили список лучших атакующих полузащитников мирового футбола.

Первое место в рейтинге занял игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На второй позиции расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а третьим стал Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии».

Кроме этой троицы, в десятку лучших были включены следующие футболисты: Лионель Месси («Интер Майами»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Пётр Зелиньски («Наполи»).