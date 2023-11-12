Артета: «В матче с «Бёрнли» Зинченко был великолепен»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре защитника «канониров» Александра Зинченко в матче 12-го тура АПЛ против «Бёрнли» (3:1).

Напомним, в прошедшей встрече Зинченко сумел отметиться забитым голом.

«Мы полностью заслужили победу. Зинченко был великолепен, атаковал и защищался. Он продемонстрировал огромную решимость», — приводит слова Артеты BBC.

В текущем сезоне 26-летний Зинченко провёл за «Арсенал» 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

В 12 турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 27 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы.