​«Бернли» проиграл пятый матч кряду - такой серии с клубом не было с 1976 года!

В двенадцатом туре английского чемпионата очередную неудачу потерпел «Бернли» Венсана Компани, который неудачно сыграл в Лондоне с «Арсеналом» - 1:3. Это было уже пятое поражение клуба кряду в высшей лиге английского чемпионата - ранее команда проигрывала «Челси», «Брентфорду», «Борнмуту» и «Кристал Пэлас».

Как оказалось, столь неудачной серии с клубом не случалось с далекого 1976 года, когда АПЛ еще не существовало, а называлась высшая лига английского футбола «Первый дивизион». В следующем своем матче «Бернли» сыграет с другим лондонским клубом - «Вест Хэмом».