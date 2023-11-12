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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Бернли» проиграл пятый матч кряду - такой серии с клубом не было с 1976 года!

12 Ноября 2023 • 04:24 Комментировать
Арсенал
3:1
Бёрнли

В двенадцатом туре английского чемпионата очередную неудачу потерпел «Бернли» Венсана Компани, который неудачно сыграл в Лондоне с «Арсеналом» - 1:3. Это было уже пятое поражение клуба кряду в высшей лиге английского чемпионата - ранее команда проигрывала «Челси», «Брентфорду», «Борнмуту» и «Кристал Пэлас».

Как оказалось, столь неудачной серии с клубом не случалось с далекого 1976 года, когда АПЛ еще не существовало, а называлась высшая лига английского футбола «Первый дивизион». В следующем своем матче «Бернли» сыграет с другим лондонским клубом - «Вест Хэмом».


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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли

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