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​Наставник «Вулверхэмптона»: «Наверное, наша лучшая игра с момента, как я возглавил клуб»

12 Ноября 2023 • 04:14 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Тоттенхэм

В двенадцатом туре английского чемпионата сенсацию подарил «Вулверхэмптон», который обыграл в домашнем матче лондонский «Тоттенхэм». Наставник «волков» Гари О'Нил очень доволен успехом, он заявил, что это был лучший матч его команды с тех пор, как он возглавил клуб примерно год тому назад.

- Я горжусь игроками, как никогда с момента, как я встал у руля клуба. Если не считать первые пять минут игры, то мы выступали лучше. Но даже когда до конца игры оставалось несколько минут, а мы проигрывали, я все равно был спокоен и уверен. Сравнять счет, а затем выиграть - это невероятно, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Гари О'Нил

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