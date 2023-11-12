Почеттино рассказал, как можно остановить Холанна

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос об опасности Эрлинга Холанна в преддверии матча против «Манчестер Сити».

Звёздный норвежец отметился 11 голами в 11 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. В воскресенье форвард попробует огорчить «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

«Чтобы сдержать Холанна, нужно быстро бежать, быть полностью сфокусированным и предугадывать его действия. Вы должны чётко понимать, как собираетесь защищаться в штрафной, поскольку он высокий. Нужно прыгать до того, как это сделает он», – цитирует MailSport Почеттино.

Встреча «Челси» – «Манчестер Сити» начнётся в 19:30 по московскому времени.