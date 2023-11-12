​Тонали убрали также и нового симулятора EA FC24

Итальянский защитник Сандро Тонали отбывает наказание за лудоманию, его дисквалифицировали на десять месяцев. Но убрали его также из официального футбольного симулятора EA FC24, Тонали не будет в составе «Ньюкасла», его нельзя будет выбрать в дополнительных игровых пакетах, сообщает pianetamilan.it.

Напомним, что Сандро Тонали перебрался в английский клуб из итальянского «Ньюкасла», за который он сыграл 130 матчей, забив в них семь голов и сделав тринадцать результативных передач. В составе итальянского клуба Тонали выиграл чемпионский титул Серии А в сезоне 2021/2022.