Хулиан Альварес: «Я многому научился в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал, в чём стал лучше за время пребывания в клубе.

Аргентинец был куплен «горожанами» у «Ривер Плейта» в январе 2022 года. С начала сезона-2022/23 форвард полноценно пополнил ряды команды Хосепа Гвардиолы, в составе которой завоевал требл.

«Я многому научился за год выступления здесь. Я наблюдаю за товарищами по команде, слушаю их и тренерский штаб, просматриваю видео, чтобы действовать эффективнее и лучше пользоваться пространством. Теперь я лучше понимаю, как и где нужно двигаться.

В этом сезоне я играю на другой позиции – немного глубже, ближе к полузащите, и раньше у меня уже был такой опыт», – цитирует Альвареса пресс-служба «Манчестер Сити».