Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Палмер сказал, что не хочет играть в «Манчестер Сити»

12 Ноября 2023 • 02:07 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 5.30 X 3.85 2 1.70
Через 16 ч. 7 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как попрощался с Коулом Палмером, решившим перейти в «Челси».

21-летний футболист перебрался в ряды «синих» перед закрытием трансферного окна. Стоимость сделки оценивается в 47 млн евро.

«Палмер – отличный молодой игрок, потрясающий талант. Он хороший парень, и он действительно здорово играет.

Спустя год или два после того, как Коул оказался в нашей первой команде, он сказал, что больше не хочет играть в «Манчестер Сити». Я ответил: «Марез уходит, у тебя будет шанс!», но он всё ещё хотел уйти, и тогда я сказал: «Хорошо, уходи». Это полезный опыт для него», – высказался Гвардиола в преддверии матча с «Челси», который состоится в воскресенье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
02:28
Челси - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:49
Гвардиола: «Если честно, меня вообще не волнуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси»
01:30
«Челси» мог подписать Доку вместо Палмера
11 Ноября
23:27
Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч АПЛ — 12 ноября 2023
22:19
«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ
20:27
​Почеттино не будет влиять на трансферы «Челси» в январе
19:46
​Лебёф: «Я не думаю, что у «Челси» есть шансы финишировать в топ-4»
16:07
Клиент PARI поставил 800 000 рублей на матч «Челси» с «Манчестер Сити»
14:38
Киоун: «У «Челси» формируется хорошая команда под руководством Почеттино»
14:22
Москардо: «Челси» действительно интересовался мной летом»
13:02
Оби Микель: «Советую Осимхену перейти в «Челси»
12:06
«Челси» продолжает верить в Джексона
11:18
В «Баварии» исключили вариант с трансфером Чалобы в январе
10:35
«Реал» следующим летом может заплатить за Холанна около 200 миллионов евро
01:55
Почеттино рассказал, на кого из звёздных игроков похож Палмер
01:04
Почеттино: «Палмер – ключевая фигура в проекте «Челси»
10 Ноября
23:07
Невилл считает, что «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси» 1
21:47
Почеттино: «Джексон будет забивать больше, когда перестанет нервничать»
21:35
​Челси – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 12 ноября 2023
17:53
​Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне
17:08
Почеттино — о «Манчестер Сити»: «У них лучшая команда в Европе, но мы хотим заработать три очка»
16:42
Почеттино рассказал о состоянии Лавия
09 Ноября
17:32
Стало известно, когда Нкунку может впервые выйти в старте «Челси»
15:10
Стерлинга могут дисквалифицировать за инцидент в матче с «Тоттенхэмом» 2
14:28
«Ювентус» провёл переговоры с агентом Филлипса и руководством «Манчестер Сити»
13:28
Палмер — о матче с «Манчестер Сити»: «Это ещё одна большая игра против великой команды»
08 Ноября
22:37
Дисаси – о переходе в «Челси»: «Я хотел в большой клуб» 1
21:33
Оби Микель: «Терри всегда объединял команду, когда в раздевалке «Челси» были проблемы» 1
20:47
Аканджи: Если «Манчестер Сити» снова не оформит требл, для нас это будет разочарованием 1
16:40
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 2
15:58
Палмер: «В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день»
15:13
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
14:14
Палмер – о победе над «Тоттенхэма»: «Мы взяли очень важные три очка» 2
07 Ноября
13:23
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»
12:00
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:17
Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет» 1
10:57
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
10:50
Почеттино: «Колвилл потерял концентрацию после жёлтой карточки, поэтому мы заменили его»
10:42
«Челси» нашёл защитника, которым хочет заменить Тьяго Силву
06 Ноября
11:21
Родри: «С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого в команде давно не было»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
4.00 3.70 1.95
Видео
12.11.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1.60 4.40 5.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.85 4.50
Видео
12.11.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.47 5.00 6.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.30 5.80 12.00
Видео
12.11.23 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
3.85 3.60 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» планирует выкупить Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» слухи
02:19 · Англия. Премьер-лига
​Линделоф: «Я не так часто забиваю»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Палмер сказал, что не хочет играть в «Манчестер Сити»
01:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если честно, меня вообще не волнуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси»
01:44 · Англия. Премьер-лига
​Компани: «Матч моментов»
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» мог подписать Доку вместо Палмера слухи
11 Ноября
23:00 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон: «Не удержали ничью»
22:44 · Англия. Премьер-лига
​Дайч доволен редкой победой «Эвертона»
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ
22:10 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Лутона»: «Игроки дали всё»
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Счастлив забить первый гол на «Эмирейтс»
21:55 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Троссар забил тысячный гол «Арсенала» на «Эмирейтс» 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал травму Хёйлунна
21:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о своём рекорде: «Неплохо, но праздновать не буду» 2
Все новости
Рекомендуем