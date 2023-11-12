Гвардиола: «Палмер сказал, что не хочет играть в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как попрощался с Коулом Палмером, решившим перейти в «Челси».

21-летний футболист перебрался в ряды «синих» перед закрытием трансферного окна. Стоимость сделки оценивается в 47 млн евро.

«Палмер – отличный молодой игрок, потрясающий талант. Он хороший парень, и он действительно здорово играет.

Спустя год или два после того, как Коул оказался в нашей первой команде, он сказал, что больше не хочет играть в «Манчестер Сити». Я ответил: «Марез уходит, у тебя будет шанс!», но он всё ещё хотел уйти, и тогда я сказал: «Хорошо, уходи». Это полезный опыт для него», – высказался Гвардиола в преддверии матча с «Челси», который состоится в воскресенье.