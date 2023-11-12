Гвардиола: «Если честно, меня вообще не волнуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола устал отвечать на вопросы о «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Журналисты нередко просят испанца поделиться мнением о положении дел в других топ-клубах Английской премьер-лиги, что, похоже, окончательно надоело наставнику «горожан».

«Иногда вы спрашиваете меня о том, что происходит в «Манчестер Юнайтед», но я не знаю, что там происходит, и я не знаю, что происходит в «Челси». При всём уважении, я бы сказал, что мне просто всё равно. Это вообще не моё дело. Меня это абсолютно не волнует, если быть честным», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Челси». Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени.